Minori, primo posto per Giovanni Ruocco alla Sky Marathon degli Ernici

I Complimenti di tutta la comunità di Minori al concittadino Giovanni Ruocco, giovane atleta che Domenica 14 ottobre 2018 ha vinto la SkyMarathon degli Ernici – 45 km con 3500 mt di dislivello che si è svolta a Sora – Veroli.

L’elevata difficoltà di questa corsa in montagna organizzata non ha fermato Giovanni Ruocco nel compiere l’ ennesima impresa sportiva.

Gli auguri del Sindaco Andrea Reale per una carriera ricca di soddisfazioni all’insegna dello sport.