Minori: è nato Samuel. E’ gioia per Gianfranco e Ornella

Minori, Costiera amalfitana . E’ gioia, è grande festa, è grande commozione in casa del rag. Gianfranco Lucibello a Minori: la compagna , Ornella Fortezza, gli ha REGALATO un bimbo cui è stato dato un nome biblico, Samuel.

Il parto è avvenuto mercoledì sera al Ruggi d’Aragone di Salerno.

Tutto bene per la mamma ed il batuffolo di bimbo, solo per il neo-papà si è dovuto ricorrere a tamponamento idrici del caso….

Auguri infiniti da zio Gaspare con zia Giovanna, Monica e Valeria.