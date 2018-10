Minori e Maiori chiedono corse aggiuntive alla SITA

Il prolungamento della stagione turistica unitamente all’incremento delle presenze (obiettivi, peraltro, lungamente auspicati e per i quali tanto si è lavorato), pur con le apprezzabili positive ricadute sull’assetto economico della Costa d’Amalfi, hanno per altro verso implicato l’acuirsi di problematiche già da tempo avvertite dalla cittadinanza e da tutto il comprensorio.

Nella fattispecie, relativamente ai servizi di trasporto pubblico (settore particolarmente delicato anche a ragione della specifica conformazione del tracciato stradale) l’apertura delle scuole ha innescato disagi diffusi e ripetuti nell’utenza scolastica. Le consuete corse supplementari coincidenti con gli orari di ingresso e di uscita dalle scuole, infatti, si stanno rivelando insufficienti alle esigenze di un’utenza oltremodo ampliata dal citato afflusso di visitatori. Numerosissime sono le famiglie che in questi giorni hanno lamentato l’impossibilità per i propri figli di servirsi degli autobus SITA sia da Maiori che da Minori in direzione di Amalfi e viceversa, a causa dell’affollamento che impedisce di poter salire a bordo e talvolta persino il regolare arresto dei mezzi alle fermate.

Tale situazione, persistendo ormai dall’inizio dell’anno scolastico, sta causando problemi concreti agli studenti, alle scuole, alle famiglie e al territorio nella sua complessità, e si pone pertanto come un’urgenza su cui intervenire al più presto.

Tanto evidenziato, si richiede l’intervento delle autorità in indirizzo al fine di una implementazione del servizio, in particolare relativamente al numero di veicoli assegnato ad ognuna delle corse interessate dalla presenza di studenti (ore 7,30/8,00 e 12,30/13,30).

Confidando in un sollecito quanto positivo riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Sindaco di Minori Il Sindaco di Maiori

Andrea Reale Antonio Capone