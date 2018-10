Minori, lieve malore sul lungomare per il papà del “re dei procuratori” Mino Raiola: niente di preoccupante

Minori, Costiera Amalfitana. Stava passeggiando sul lungomare California in compagnia di amici, quando Mario Raiola, padre del noto “re dei procuratori” Mino, accusa un lieve malore. Il personale medico e paramedico del 118, allertato dai presenti, è giunto sul posto e sincerandosi dello stato di salute dell’anziano signore, non hanno rilevato nulla di preoccupante, tant’è che l’uomo, ben voluto dai minoresi che l’hanno rassicurato, si è seduto su una panchina e ha ripreso a conversare di nuovo con gli amici.

La Città del Gusto è ormai di casa per la famiglia Raiola, infatti il figlio Mino, quando stacca la spina dagli impegni professionali viene spesso in Costiera Amalfitana. Mario, meccanico nocerino emigrato negli anni settanta in Olanda con la moglie Annunziata e il piccolo Carmine, ad Harleem (a circa mezz’ora d’auto da Amsterdam) apre un ristorante italiano, che diventerà la fucina per il giovane Mino, che sin da subito ha mostrato di avere la stoffa per gli affari.