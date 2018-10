Minori, chiusura uffici INPS: il Comitato Provinciale di Salerno non ci sta. “Utenti da tutta la Costiera”

Il Comitato Provinciale dell’INPS di Salerno si è detto espressamente contrario alla chiusura degli uffici della sede di Minori. A scrivere per manifestare il disappunto dell’ente è proprio Giovanni dell’Isola, presidente del Comitato in questione.

“L’agenzia territoriale di Minori serve un bacino di utenza costituito da tutti i comuni della Costiera Amalfitana -ha detto dell’Isola- che abbraccia un’area che va dal Comune di Cetara a Positano comprendendo Comuni come Amalfi, Maiori, Atrani, Praiano, Ravello, Scala, Conca dei Marini, famosi in tutto il mondo per la bellezza delle loro spiagge e paesaggi. Si tratta di un’area a forte vocazione turistica, che nel periodo da aprile a settembre di ogni anno vede la presenza di centinaia di migliaia di visitatori e turisti che affollano i numerosi alberghi di un territorio che è stato definito dall’Unesco Patrimonio universale della umanità”.

“Anche negli altri periodi dell’anno ci sono molte difficoltà perché i collegamenti e servizi pubblici sono estremamente carenti ed a volte richiedono diverse ore per raggiungere la sede Inps di Salerno, rendendo estremamente disagevole, se non impossibile, accedere agli uffici negli orari previsti. Tra l’altro la sede di Minori è un ufficio con un’alta efficienza e funzionalità, grazie all’impegno e alla professionalità del personale, con alti carichi di lavoro per pratiche e adempimenti vari e per domande per la Naspi, l’indennità mensile di disoccupazione, per la grande presenza di lavoratori stagionali nel settore turistico-alberghiero. Ecco perché diciamo no alla chiusura”.