Da Minori ad Amalfi e Positano bello Bollywood ma Hrithik Roshan irriconoscente coi propri fans . Non è tuto oro quello che luccica, a proposito di Bollywood, che Positanonews annunciò in anterpima un mese fa in Costiera amalfitana e ha seguito addirittura con una diretta a Positano, dopo che l’organizzazione è andata a Capri e andrà a Matera, c’è chi ha avuto una brutta esperienza che noi di Positanonews abituati alla libertà di parola pubblichiamo

Buona sera ,

contatto la vostra redazione in quanto sui giornali si legge della notizia BOLLYWOOD, IL CINEMA INDIANO FA TAPPA IN COSTIERA. L’articolo parla del cinema indiano in positivo pero’ io non voglio che passi solo questa notizia ma anche altro.

L’attore principale del film è Hrithik Roshan che è una grande star indiana di Bollywood vincitore di 6 Filmfare Awards. E’ uno degli attori più pagati in India. Suo padre è il grande regista cinematografico Rakesh Roshan. Inoltre è il miglior ballerino di Bollywood , lui e la danza sono inseparabili. Io sono una grande sua fan da ben oltre 10 anni anche se lui qui in Italia è poco conosciuto pero’ dopo essere stata sul set a Minori e poi sul set a Positano tutta al giornata posso dire che sono una fan delusa, molto delusa in quanto la crew indiana è stata di un’arroganza e altezzosa all’estremo. Si credono di essere superiori a noi italiani ed in più lo stesso Hrithik Roshan del quale si è sempre detto disponibile coi fans, alla mia richiesta di una foto si è rifiutato sul set di Minori in quanto non poteva coi vestiti della scena. Successivamente , sul set di Positano, quando gli ho chiesto con gentilezza almeno un autografo subito i bodyguard si sono catapultati su di me come se chissà cosa gli stessi facendo ( forse credevano che me lo mangiassi!!) ed ero l’unica fan li innocua . Lui, in quell’istante, non ha avuto nessuna reazione, indifferente, nessun segno di gratitudine per il fatto che ero li per lui come se fosse l’onnipotente intoccabile!!!! che delusione dopo aver fatto 3 ore di viaggio per incontrarlo!!! E pensare che senza i suoi fans Hrithik non esisterebbe quindi dovrebbe esser loro riconoscente! Eppure è una persona così attiva nel sociale, ha fatto tanta beneficenza quindi persona molto sensibile, purtroppoieri non ho visto nessun segno di umiltà in lui. Sono molto amareggiata e chissà, magari Hrithik leggerà quest’ articolo ed allora sfido Lui a farmi ricredere!!!!

Sul set ne ho viste tante e tante altre di tutti i colori! quindi fate articoli che dicano anche i retroscena non solo il bello di questi indiani.

Anna Senatore , Cava de Tirreni.