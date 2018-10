Milano: Città studi, campetto sportivo dalla burocrazia. Impianto allestito con denaro pubblico, ora verrà distrutto. Il Cordacons presenta esposto alla Corte dei Conti.

Duemila metri quadrati scarsi tra viale Campania e via Terenzio, a fianco al liceo scientifico Donatelli-Pascal. Da quarant’anni Palazzo Marino, che ne è proprietaria, lo concede in affitto all’ex Provincia che nel tempo ne ha fatto una palestra a cielo aperto per gli studenti.

Pavimentazione sintetica, campetto da basket/calcetto recintato, panchine, verde, passaggio pedonale e parcheggio per le due ruote coperto da tre tettoie. Tutto da buttare, secondo gli uffici di piazza Scala.

Dopo anni di rimpalli tra Comune, Provincia e Demanio, adesso toccherà alle ruspe far tornare l’area “libera, pulita, sgombera da persone cose e manufatti, anche interrati, senza alcun onere di risarcimento o indennizzo a carico del Comune”.

Per il Codacons si tratta dell’ennesimo spreco “all’italiana”. Un campetto sportivo costruito con i fondi pubblici utilizzato dalla collettività e dai ragazzi verrà spazzato dai rimpalli burocratici dell’amministrazione.

Per tal motivo l’Associazione presenta Esposto alla Corte dei Conti affinchè verifichi la legittimità di tali passaggi burocratici e l’entità dello spreco.