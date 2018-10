Giornata di sabato interlocutoria, all’insegna di condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, malgrado il transito di innocue velature. Ciò nell’attesa dell’avvicinamento di un nucleo d’aria fredda in quota che, scivolando lungo l’Adriatico, innescherà marcate condizioni di instabilità atmosferica anche sulle nostre regioni meridionali. Tra domenica sera e lunedì il ramo più intenso della perturbazione, con il suo carico di piogge e temporali, investirà la Campania, mentre tra lunedì e martedì saranno le aree tirreniche di Calabria e Sicilia i settori più coinvolti. Da segnalare l’arrivo di intensi venti settentrionali, con temperature in sensibile e repentino calo e moto ondoso dei mari in rapida intensificazione a partire dal Tirreno.

SABATO:la pressione è in aumento. Tempo perlopiù stabile e soleggiato salvo per addensamenti sui monti e sui versanti orientali siculi. Al pomeriggio nubi in aumento in prevalenza medio alte e stratiformi ma senza precipitazioni degne di note. Temperature in aumento con punte di 25-26°C sui versanti Tirrenici. Venti da NE, fino a tesi sull’area Ionica. Mari poco mossi o mossi specie lo Ionio dove potrebbe risultare molto mossi.

DOMENICA: pressione in diminuzione per l’arrivo di un fronte di aria fredda in giornata. Ampi spazi soleggiati e tempo perlopiù asciutto nella prima parte del giorno. Tendenza a peggioramento sulla Campania con piogge in estensione a Calabria e Sicilia dove potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Temperature in graduale diminuzione dalla sera. Venti in rinforzo da NNE con mari mossi in prevalenza

LUNEDI’: insiste l’azione di una circolazione instabile responsabile di una giornata all’insegna del maltempo sulle nostre regioni di Sud-Ovest. Ne conseguirà un cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni sparse a carattere intermittente. Temporali anche di forte intensità tra Calabria e Sicilia. Nubifragi sul Crotonese tra sera e notte. A fine giornata non si escludono anche delle nevicate sui monti Nebrodi al di sopra dei 1500 metri. Temperature in diminuzione. Ventilazione in rotazione dai quadranti settentrionali a partire dalla serata con mari tendenti a molto mossi sulla Calabria ionica e Sicilia tirrenica, mossi altrove.