Meteo: tra Mercoledì e Giovedì piogge eccezionali, rischio ALLUVIONE, ecco dove.

Tra Mercoledì 10 e Giovedì 11 Ottobre una perturbazione atlantica si avvicinerà all’Italia da ovest, ma verrà frenata nel suo moto verso levante da un robusto campo di alta pressione presente suI Balcani che fungerà pertanto da muro, da blocco: in questo modo la perturbazione si attarderà per molte ore sulle nostre regioni nord-occidentali in particolare sul Piemonte e sulla Liguria nonché sulla Sardegna. Contemporaneamente si intensificherà un forte flusso meridionale di aria calda sospinta dai venti di scirocco che grazie all’evaporazione dal mare raccoglierà grandi quantità di acqua e giungerà pertanto stracolma di umidità sulla Liguria e sul Piemonte scaricandosi a ridosso dei rilievi sottoforma di pioggia anche incessante. Complici le alte temperature tutta la precipitazione sarà sottoforma di pioggia senza accumuli nevosi neppure a quote elevate e pertanto i corsi d’acqua, spesso brevi ed a carattere torrentizio, si gonfieranno non poco provocando un grave pericolo idrogeologico proprio in Liguria in particolare tra le province di Savona ed Imperia dove addirittura prevediamo precipitazioni eccezionali.

Sulla base di tutte queste premesse è ovvio ipotizzare che su alcune zone del Piemonte tra le province di Cuneo, Asti, Alessandria, e in Liguria tra Savona e Imperia fino a a Genova possa sussistere un grave rischio alluvionale come già accaduto in passato ed è per questo motivo che l’attenzione su queste zone deve essere elevatissima.

Le correnti umide meridionali porteranno delle piogge anche in altre regioni come sulla Sardegna soprattutto sulla parte meridionale ed orientale e pure sulle regioni tirreniche segnatamente la Toscana, mentre su tutto il resto dell’Italia l’aria calda proveniente dai quadranti meridionali non potrà che far innalzare la colonnina di mercurio sino a valori quasi da record con 30°C in Sicilia e 28°C a Roma come pure sul resto del centro Nord.

Nel corso dei prossimi giorni ci troveremo dunque a fare i conti con due facce di una medaglia anomala ovvero da un lato precipitazioni a carattere eccezionale e pure pericolose e dall’altro un’ondata di caldo di rara portata.