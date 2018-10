Dopo il maltempo che ha visto coinvolta tutta la Regione (e l’Italia in generale), torna il sole in Campania. Quest’oggi, martedì 9 ottobre, non si vedranno nuvole per tutta la giornata e le temperature massime si aggireranno attorno ai 24° (minime 18°). Venti deboli previsti al mattino da Nordest, mentre nel pomeriggio venti deboli da Sud-Sudovest.

Anche nella giornata di domani, 10 ottobre, non sono previste piogge: cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, con temperatura massima registrata di circa 23°C, minima di 18°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare quasi calmo.

Per quanto riguarda giovedì, 11 ottobre, si parla di cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata e non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 17°C, mentre i venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso.