Anche il mese di ottobre sta per terminare ma l’autunno stenta a farsi sentire. Le temperature, infatti, sono ancora sopra la media rispetto a questo periodo dell’anno e sembra di trovarsi ancora in piena estate, con tanto di spiagge affollate. Le previsioni meteo non accennano a dei peggioramenti ed il caldo per ora non abbandonerà le nostre zone. Fino a domenica in Campania è prevista un’ondata di caldo con i valori massimi delle temperature che raggiungeranno i 26-27 gradi. Fino alla fine del mese le condizioni meteo sono comunque buone e le temperature si manterranno elevante senza rischio di precipitazioni.