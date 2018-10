La pressione resta elevata sulle regioni meridionali anche se in serata tenderà a diminuire da ovest per l’arrivo di una debole perturbazione atlantica. La giornata sarà dunque soleggiata salvo qualche disturbo nuvoloso sulla Sicilia. Verso sera e in nottata nubi in aumento sulla Campania e sulla Sicilia meridionale con possibilità di qualche debole pioggia. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Venti ancora tesi tra Nord e NE ma in rotazione da SO in serata. Mari mossi o molto mossi al largo.