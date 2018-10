Meta. Il tribunale del Riesame di Napoli concede gli arresti domiciliari ai cinque uomini indagati per lo stupro della turista inglese

Meta. Un altro tassello si aggiunge alla vicenda giudiziaria legata allo stupro di una turista inglese, avvenuto nella cittadina della penisola sorrentina ad opera di cinque ex dipendenti dell’Hotel Alimuri. Il fatto risale al 2016 quando i cinque uomini – secondo il capo di imputazione – avevano drogato e poi violentato la turista. Gli avvocati Francesco Tiriolo, Mauro Amendola e Mariorosario Romaniello – difensori dei cinque imputati – avevano chiesto per i loro assistiti la misura degli arresti domiciliari, misura che il Tribunale del Riesame di Napoli ha concesso. Ricordiamo che durante l’interrogatorio di garanzia quattro dei cinque accusati ammisero di aver avuto dei rapporti sessuali con la donna inglese ma negarono ogni tipo di violenza specificando che la turista era consenziente. Il quinto imputato, invece, si dichiarò innocente ed estraneo ai fatti. Ora bisognerà attendere la fine del prossimo mese di novembre per l’inizio del processo dinanzi ai giudici del Tribunale di Torre Annunziata.