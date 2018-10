Meta, stupro turista inglese: a novembre via al processo per i cinque arrestati

Partirà a novembre, tra qualche settimana, il processo a carico dei cinque arrestati per lo stupro della turista inglese a Meta di Sorrento. Gli ex dipendenti della struttura ricettiva Hotel Alimuri, Antonino Miniero, Gennaro Davide Gargiulo, Fabio de Virgilio, Raffaele Regio e Francesco d’Antonio sono in galera dallo scorso 14 maggio e a breve dovranno essere sottoposti a processo presso il Tribunale di Torre Annunziata.

Intanto continuano le indagini che ruotano attorno al ruolo degli altri tre indagati, Francesco Guida, Catello Graziuso e Vincenzo Di Napoli, ex dipendenti dell’Hotel e guardiano di un lido balneare adiacente. I tre si sono professati sin da subito innocenti e ora sarà la Procura a stabilire la verità sul loro ruolo quella maledetta notte.

Si ipotizza che tra il primo e il secondo stupro (la donna sarebbe stata violentata prima alla SPA e successivamente nell’alloggio del personale) qualcuno possa aver visto o notato qualcosa, ecco perché il Commissariato di Sorrento sta indagando affondo per cercare di scoprire qualche dettaglio che possa essere utile al caso.

Come ricordiamo, la donna, una turista inglese che era in vacanza con la figlia, ha parlato di uno stupro al quale erano presenti una decina di persone. Violenza sessuale che sarebbe avvenuta la notte tra il 6 e il 7 ottobre del 2016, dopo aver drogato la vittima