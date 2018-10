Meta – Sorrento Corso Italia a Senso Unico . Peppe Tito “Non ho mai detto che lo volevo”. Ma la proposta affascina Sant’Agnello. Il problema traffico in Penisola Sorrentina attanaglia tanti e si cercano soluzioni come deviare il traffico pesante per Sant’Agata di Massa Lubrense . Sant’Agnello pure ci sta riflettendo , ma la proposta affascina che chi nei commenti al post del sindaco fa interventi al proposito.