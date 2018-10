Meta e Piano di Sorrento: Chiusura dell’acqua da stasera alle 20 a domattina alle 6

Questa notte è previsto un nuovo blackout idrico tra Piano di Sorrento e Meta. La Gori ha comunicato che per consentire l’esecuzione di lavori programmati alla rete dei due comuni della costiera sorrentina, è prevista l’interruzione dell’erogazione di acqua potabile in diverse zone di entrambe le città. I rubinetti resteranno a secco dalle ore 20 di questa sera, venerdì 26 ottobre, e fino alle ore 6 di domani mattina.

A Meta le aree interessate sono quelle intorno alle seguenti strade: Via Travavi, via Tommaso Astarita, via Lamma, via Casa Astarita e relative traverse, via Grottelle e via Casa Lauro.

A Piano di Sorrento il disservizio riguarderà le utenze che sorgono lungo le seguenti strade: Via Selva, via Piana, via Casa Nocillo, via Petrulo e relative traverse, via Cermenna, via Artemanno, via Creta, via Mortora San Liborio, via Caposcannato, via San Pietro, via Scaricatoio, via Meta Amalfi, via San Massimo, via Gennaro Maresca, via Trinità, via Sant’Agostino, via Cavone, via Casardia, via Rivolo San Liborio, via Corbo, via Cavoniello, via Botteghelle, via Dei Platani e via Formiello.