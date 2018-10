Meta Peppe Tito “Rinvio a giudizio amaro, ma ci stiamo preparando. Graziano Maresca? Un amico. Paolo Trapani? No comment.”

Meta, Sorrento. Il sindaco Peppe Tito in relax dopo il rinvio a Giudizio al Tribunale di Torre Annunziata per febbraio quando comincerà il processo “Sono un pò amareggiatto perchè anche il pubblico ministero ha comunque rilevato che vi erano dei capi di imputazione comunque prescritti, in ogni caso per la corruzione non chiederò la prescrizione ma la piena assoluzione” Graziano Maresca candidato sindaco avversario? “Graziano è un amico, staremo a vedere..” Ma il PD pare che voglia preparare una lista dietro c’è Paolo Trapani ovviamente , forse con le opposizioni ? “No comment, posso solo dire che non vi è stata molta opposizione che abbia lavorato per un’alternativa e questo non è un bene, forse perchè sono andato sempre incontro alle loro richieste” E il geometra Russo ? “Forse sarà alleato e non sarà l’unico che potrebbe essermi vicino..” dice sorridendo sornione il sindaco del Popolo mentre la gente lo saluta affettuosamente “Se la gente mi vede e mi saluta, significa che forse qualcosa di buono sto facendo..”