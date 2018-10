Meta. Non si spegne il ricordo di Angie Cafiero, domenica inaugurazione di una biblioteca dedicata a lei

Meta. Angie Cafiero era amatissima non solo a Meta ma in tutta la penisola sorrentina e oltre. Purtroppo è andata via troppo presto ma nessuno l’ha dimenticata. Chi ha avuto la fortuna di conoscerla, personalmente o attraverso il mondo del web, non potrà mai dimenticare la sua allegria, la sua forza, il suo amore per la sua città, l’entusiasmo che metteva in tutto quello che faceva. Era energia allo stato puro e tra le sue grandi passioni vi era quella della cucina, in particolare la cucina delle nostre tradizioni. Domenica prossima, alle 18.30, in Via Tommaso Astarita, nei locali dell’ex sede comunale sarà inaugurata una biblioteca a lei dedicata. A curare l’iniziativa l’associazione “Sfumature in equilibrio” di cui faceva parte Angie. Nella biblioteca saranno ospitati migliaia di libri in prevalenza a carattere culinario con ricette locali, regionali, italiane ma anche internazionali. Non mancheranno libri di storia locale ed i classici della letteratura. In primis sono libri che appartenevano proprio ad Angie e che sono stati messi a disposizione dalla nipote Luisa Gargiulo. Altri volumi sono stati invece donati da privati, la maggior parte dei quali erano amici di Angie. E chiunque vuole potrà donare quale testo da aggiungere a quelli già presenti. La biblioteca sarà aperta al pubblico e diventerà anche il luogo di incontri ed iniziative culturali, un cuore culturale nel centro di Meta.