Meta: Michele Castellano, presidente del consiglio comunale, replica le accuse di Susanna Barba

Intervistiamo il presidente del consiglio comunale di Meta, Michele Castellano: ” Noi abbiamo discusso tre argomenti. Lei ha avuto quindici i minuti per tornare!“.

Queste sono le prime parole di Castellano, replicando le accuse di Barba, dell’organizzazione di un consiglio lampo, per evitare la discussione del problema di Villa Giuseppina.

“Noi abbiamo discusso di molte tematiche nel tempo in cui lei si è assentata (15 minuti).”

“Non mi sembra corretto che ci accusi di non aver trattato argomenti importanti, in quanto lei non presiedeva in quei momenti. Noi non vedendola tornare, abbiamo concluso il consiglio!“.