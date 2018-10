Caos traffico a Meta di Sorrento. A causa dei lavori in atto lungo il Corso Italia, questa mattina si sono registrati diversi rallentamenti, con code di auto che arrivavano fino al ponte Orazio. Una situazione sgradevole per chiunque si ritrovi a dover attraversare la zona e specialmente per chi ha esigenze lavorative. Diversi i camion presenti, che non facilitano lo scorrere del traffico.