Meta. Furto in un noto negozio del Corso Italia, i Carabinieri sulle tracce del ladro

Meta. Ancora furti in penisola sorrentina. Alle 11 di questa mattina, in un noto negozio sito sul centralissimo Corso Italia, si è introdotto un uomo che, con grande abilità, è riuscito ad aprire il registratore di cassa impossessandosi di tutto il denaro in esso contenuto per poi darsi alla fuga. Immediatamente è scattata la ricerca del ladro, di presumibile nazionalità italiana. Alcuni commercianti, con l’aiuto della Polizia Municipale, hanno cercato di rintracciare il ladro, di presumibile nazionalità italiana, ma con esito negativo. I Carabinieri stanno indagando per risalire all’autore del furto avvalendosi delle immagini registrate dalla videocamere di sorveglianza.