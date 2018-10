Meta, furto al bar “Federica”: confermati due anni ad uno dei rapinatori

Sono stati confermati i due anni di condanna per uno dei rapinatori protagonisti del colpo al bar “Federica” di Meta di Sorrento, quando venne sottratta merce per un valore di quasi 70 mila euro. A rivelarlo è Metropolis, che mostra come a M.N., 29enne originario di Napoli, sia stata confermata la condanna a due anni di reclusione: vano il ricorso in Cassazione per lui, il quale aveva presentato un ricorso sperando nell’annullamento del patteggiamento. Insieme a lui imputati G.T. di 27 anni e G.D.S. di 25 anni.

L’identità dei tre fu svelata dalle indagini dei Carabinieri nel luglio del 2017, circa 10 mesi dopo la rapina.

La squadra aveva base a San Pietro a Patierno, nel napoletano, e le indagini del nucleo operativo di Sorrento, insieme all’aiuto della Procura, hanno reso possibile ricostruire tutti i percorsi utilizzati dai tre. In rete girava anche un video che testimoniava la velocità con la quale questi operavano nel loro intento criminoso: dal forzare la saracinesca dell’esercizio a svuotare le macchinette slot. Segno che quello non era sicuramente il loro primo colpo.