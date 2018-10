Meta domani potrebbe esserci il rinvio a giudizio di Tito. Pd choc “Non potrebbe candidarsi”

Meta, Sorrento. Oramai ci siamo, domani mattina al Tribunale di Torre Annunziata dopo decine di rinvii si dovrebbe decidere sul rinvio a giudizio del sindaco Peppe Tito . Nonostante la causa, il rischio di rinvio a giudizio, dato per certo da mesi , arriverà molto probabilmente il 25 ottobre. Dopo mesi dall’inizio del procedimento, anni dalle accuse. Di sicuro non ci sarà incompatibilità al momento del voto considerati i tempi della giustizia in Campania, ma anche le difese portate avanti . Ma per Tito potrebbe arrivare lo stop proprio dal suo partito “Per il codice etico se rinviato a giudizio non potrebbe ricandidarsi”. Non sappiamo fino a che punto il Partito Democratico a Napoli ha rispettato il codice etico, però questo spiegherebbe il fatto che ancora non si è iscritto ed i raffreddamenti dei rapporti con De Luca e l’avvicinamento a De Magistris, che sta già appoggiando nella Città Metropolitana.