Meta di Sorrento. Duecento candidati per 3 posti nei vigili urbani

Il Comune di Meta di Sorrento ha emesso un bando dove selezionerà tre vigili urbani, a tempo indeterminato, a fronte di oltre 200 candidati da assumere già per l’inizio del prossimo anno. Soltanto 151 di essi, però, sono stati ammessi alle prove; mentre cinque di loro sono stati esclusi per non aver rispettato i tempi burocratici della consegna della relativa documentazione al comune di Meta. Altri 42, invece, sono stati respinti e nel corso dei prossimi giorni riceveranno anche la motivazione per cui non sono stati accettati. Di certo non mancheranno, da oggi in poi, i ricorsi alla giustizia amministrativa previsti in casi analoghi.