Meta: Anastasio passa ai Live di XFactor12

La settimana scorsa, c’eravamo lasciati con il passaggio agli Home Visit di Marco Anastasio (in arte Anastasio), ragazzo di 21 anni di Meta, dopo che ai Bootcamp aveva portato una sua rivisitazione della canzone “Generale di Francesco de Gregori”.

Ieri, invece, il nostro Anastasio ha colpito di nuovo Mara Maionchi, con il suo inedito “Le chiavi”, passando definitivamente ai Live di X Factor 12, che andranno in diretta TV il prossimo giovedì.

Scelta difficile quella di Mara, che ha deciso di volerlo risentire in un altro suo inedito, lasciandogli carta bianca.

“Carta bianca” con un inedito, agli Home Visit, è sempre “una lama doppio taglio”, da una parte perché potresti fare la scelta giusta e passare, dall’altra perché essendo un pezzo tuo, c’è più probabilità che uno sbaglio si possa avvertire di più, soprattutto nel “rappato”; gli Home Visit, infatti, sono, probabilmente, la parte cruciale del programma: qui i ragazzi hanno 24 ore di tempo per poter imparare un pezzo scelto dal proprio giudice – quindi non c’è preparazione antecedente alle 24 ore – e, sempre in questa fase, si testa la capacità dei ragazzi di stare sotto pressione.

Ma nulla è riuscito a intimidire Anastasio, che ha conquistato Mara Maionchi a ogni fase di selezioni! E come ha anche detto Achille Lauro (aiutante del giudice per questa fase delle selezioni) “Mara stavolta gli lascia le chiavi dei Live facendogli cantare un altro inedito!”

Puoi vedere la performance di Anastasio cliccando qui .

Con la speranza che tu vinca XF12, caro Anastasio, noi di PositanoNews ti auguriamo buona fortuna per questi Live!