Meta, 800 grammi di marijuana in casa: condannato un 21enne del posto

Condannato un giovane di Meta di Sorrento per spaccio di sostanze stupefacenti. Un 21enne del posto è stato fermato dai Carabinieri mentre si trovava in giro con il suo scooter insieme ad un amico a Vico Equense. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato una bustina con circa 50 grammi di marijuana che il ragazzo aveva tentato di nascondere nelle mutande.

La perquisizione dei Carabinieri, come spesso accade in questi casi, è proseguita nell’abitazione del giovane: qui è stata trovata una busta che conteneva circa 800 grammi della stessa sostanza e tutto il materiale atto alla vendita, ovvero un bilancino di precisione e varie bustine per confezionare la marijuana. Il giovane è stato processato per direttissima al Tribunale di Torre Annunziata e condannato a 2 anni di reclusione, pena sospesa. Continuano le indagini dei Carabinieri, intanto, per cercare di arrivare ai pezzi grossi di una rete di spaccio che in Penisola Sorrentina e in Costiera Amalfitana si è ormai purtroppo consolidata.