Dicono no alla carne e al pesce già dall’asilo. Niente petto di pollo o maccheroni al ragù, nei loro piatti non c’è l’ombra del prosciutto o del merluzzo impanato servito sui vassoi dei compagni. Ma la scelta fatta da centinaia di genitori prevede regole ancora più ferree: a tre o quattro anni non toccano la frittata come la crescenza, la pizza margherita come i biscotti al miele. Sono i baby vegani, oggi ne parla repubblica. Mense scolastiche, aumentano bimbi vegani, vegetariani e celiaci, ma in costa d’ Amalfi e Sorrento ne tengono conto? Poi mense bio, a chilometro zero.. ma ci pensano veramente?

Apriamo il dibattito con i nostri lettori