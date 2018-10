Meeting Immobiliare a Napoli: alla Camera di Commercio il grande evento del mondo del mattone

Lunedì 15 ottobre alle ore 9,30 conferenza stampa di presentazione del ricco cartellone della manifestazione

Arriva il MeetIn Immobiliare. L’intera filiera del mattone è chiamata a raccolta nei Saloni della Camera di Commercio, per il grande evento voluto e organizzato dalla Borsa Immobiliare di Napoli. Una due giorni per mettere in evidenza opportunità e problematiche di uno dei settori vitali dell’economia della regione Campania.

La kermesse, organizzata di concerto con le principali associazioni di categoria, e con il mondo delle professioni è in programma nei giorni 19 e 20 di ottobre.

La conferenza stampa con gli organizzatori dell’evento è in programma lunedì alle ore 9.30 nella sala convegni al secondo piano della Camera di Commercio di Napoli.

Il presente vale come INVITO

Mediapass

Ufficio Stampa e Comunicazione

Per informazioni

Roberto Esse 3395812074

Sabatino Di Maio 3384842826