Medfest nel Cilento e dico la mia, parola di chi ha recitato nelle Fate ignoranti

Palazzo De Dominicis. Ascea. Roccaforte culturale. Luogo ideale per dialogare con paesi lontani. La bellezza della natura del Cilento. Il Medfest ha seminato, ventunesima edizione, e adesso si vedono i risultai; contaminazioni con il mondo del cinema, della cultura. Progetto scuola, preparare nell’arco di un anno, un cortometraggio, o un concorso, con i vari Istituti del Cilento, “fare in modo che i giovani si avvicinino all’arte, alla cultura, un fatto molto importante, non solo per la nostra comunità”. Parole di Andrea Renzi, regista, attore, premio speciale Medfest 2018, segno zodiacale Acquario, ha recitato nei film di Martone Noi credevamo e Morte di un matematico napoletano. “La mia prima esperienza cilentana, in tempi preistorici, fu proprio insieme a Mario Martone, ad Acciaroli, uno dei luoghi di formazione di Mario Martone, il film “Noi credevamo”, di cui ho preso parte”.