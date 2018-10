Massa Lubrense, video erotico con protagonista donna del posto: lei lancia l’appello. “Vi chiedo di cancellarlo”

Un filmino hot pubblicato online e una ragazza di Massa Lubrense si ribella. La giovane ha pubblicato due giorni fa su Facebook un messaggio in cui ha chiesto a chiunque arrivasse il video in questione di cancellarlo. Ecco il post completo:

“Buonasera “amici” di FD,

Sono A.M. come ben sapete, scrivo qui perché ad oggi è L’unico modo di condivisione più veloce che ho per chiedere a tutti il vostro aiuto, già da un po’ gira un video “fatto da me” che mi ritrae in modi che dovevano restare intimi, purtroppo per varie cose brutte accadutemi L anno scorso ero letteralmente “ impazzita” e c’è stata la condivisione da parte mie ad alcune persone il quale pagheranno per averlo a loro poi volta condiviso (Condividere su una chat come ad esempio snapchat, whatsapp, messenger, facebook, un video di una persona ritratta in atti intimi di natura sessuale senza che la protagonista abbia dato il suo consenso determina Sicuramente il reato di diffamazione previsto e punito dal nostro codice penale all’art- 595″.)

Le persone che veramente mi conoscono sanno che sono una brava ragazza, una grandissima lavoratrice, non vengo da una famiglia di drogati o prostitute ma vengo da una famiglia normalissima di persone che Si

sono fatte un nome da sole e io non voglio assolutissimamente che questa cosa possa infangare loro per un momento di debolezza avuto un anno fa!

Nel Valdarno è successa la stessa cosa e questa ragazza ha dovuto lasciare il suo paese, è caduta in una forte depressione perché aveva paura di affrontare la situazione ma Dopo due anni è riuscita a far arrestare

quella persona che ha iniziato a far girare il suo video…. ma la sua vita è completamente distrutta

beh ora vi chiederete cosa voglio da voi!?

Vorrei AIUTO perché nel mio piccolo non ho mai fatto del male a nessuno IO a differenza di questa ragazza non Mi ARRENDO VADO AVANTI vi chiedo di cancellare questo video quando arriva sui vostri telefoni e di

chiedere a vostra volta di farlo a tutti i conoscenti!

Al colpevole che ha iniziato a inviare questo video “per scherzo”

CI PENSO IO!

Spero di non aver perso tempo ma di avere come amici su FD persone intelligenti!”.