Massa Lubrense summit M5S intanto è sfida Staiano Vs Staiano, Balduccelli lascia?

Massa Lubrense domani vertice nel Movimento 5 Stelle un vertice riservato per decidere le strategie politiche per le elezioni del 2019 Massa Lubrense in penisola Sorrentina va al voto insieme a Meta di Sorrento sono gli unici due comuni che andranno al voto al momento è un incontro interno dal quale poi nasceranno eventualmente delle strategie intanto nei due opposti schieramenti crescono le quotazioni dei due Staiano da una parte Lello Staiano che sembra rafforzare la sua leadership rispetto Al ex sindaco Leone Gargiulo col quale è nata un’intesa finalizzata alla vittoria finale mentre l’altra parte sempre più presente Giovanna Staiano che fa gli interventi più politici cosa che fa pensare più ad un passo indietro dell’attuale sindaco balduccelli anche perché ancora non è stata ufficializzata nessuna candidatura dello stesso e oramai siamo Countdown quindi l’amministrazione amministrazioni Balduccelli sembra in difficoltà dall’altra parte devono ancora chiudere il cerchio fra i due schieramenti Bisogna capire cosa potranno fare cinque stelle