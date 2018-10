Massa Lubrense: Il sindaco si complimenta del giovane Chef Mellino: “A nome mio, di tutta l’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza che rappresento, il mio più vivo apprezzamento.”

Massa Lubrense- Alla notizia che lo chef massese Fabrizio Mellino è stato selezionato come il giovane chef più bravo d’Italia dalla prestigiosa guida dell’Espresso diretta a Enzo Vizzari, il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli gli ha indirizzato un messaggio augurale:

“La notizia oltre ad essere di grande importante per la Sua carriera è per il nostro paese motivo di grande onore e si innesta nella grande tradizione della enogastronomia di Massa Lubrense in cui la Sua famiglia ha scritto sicuramente una pagina importante.

Le esprimo a nome mio, di tutta l’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza che rappresento, il mio più vivo apprezzamento. Le formulo i complimenti per il riconoscimento ricevuto nella sicura speranza che sia l’inizio di una affermata carriera che porti ancora più in alto il nome di Massa Lubrense nella gastronomia, nella valorizzazione del nostro territorio e dei prodotti che questa terra a piene mani ci offre”.