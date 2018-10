Massa Lubrense, presto potenziato servizio SITA: pronti 40 mila euro

Presto sarà potenziato il servizio Sita a Massa Lubrense. E’ la stessa amministrazione comunale ad aver annunciato lo stanziamento di circa 40 mila euro per incrementare il numero di corse previste sul territorio. Il sindaco Lorenzo Balducelli ha già incontrato nei mesi scorsi il consigliere regionale Longobardi per discutere insieme alla Regione Campania una soluzione migliore per venire incontro alle esigenze degli abitanti del comune costiero.

E così la direzione generale per la mobilità regionale ha dato il via libera al potenziamento del servizio di trasporto pubblico a Massa Lubrense: il Comune ha quindi già confermato variazione di bilancio di circa 40 mila euro che verranno utilizzati a tale scopo. A breve ulteriori corse per i cittadini di Massa.