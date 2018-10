Massa Lubrense. Pietro di Prisco possibile candidato per il MoVimento 5 Stelle nella cittadina della penisola sorrentina. Negli ultimi giorni si sta parlando freneticamente di elezioni nella città turistica di Massa Lubrense, l’unica al voto la prossima primavera insieme a Meta. Nel frattempo il primo cittadino Balducelli è in difficoltà, in molti lo hanno abbandonato e addirittura, dopo tante dimissioni, se qualcuno deciderà di lasciare il consiglio comunale non ci sarà neanche più la possibilità di una surroga perché hanno abbandonato quasi tutti. Anche Mosca sembra non volersi più ricandidare, mentre Giovanna Staiano non demorde e salgono sempre di più le quotazioni di Lello Staiano.