Massa Lubrense: Domenica doppietta per la Snav Folgore contro “i normanni”

Arriva la seconda vittoria consecutiva per la Snav Folgore di Massalubre, questa volta però in trasferta contro la Romeo Normanna Aversa.

La squadra della costiera non solo si conferma in vetta al proprio girone, ma con i due netti successi per 3-0 centrati nei primi impegni della stagione dimostra tutta la propria forza e mette pressione alle altre compagini che puntano al salto di categoria.

I normanni sono riusciti a reggere solo per il primo set, combattendo punto a punto, ma non c’è stato nulla da fare contro i biancoverdi che l’hanno spuntata con il punteggio di 25-23. Decisamente più agevoli per il team della penisola sorrentina i successivi due parziali conclusi rispettivamente sul 25-15 e 25-16.

La Folgore, quindi, dopo il netto successo casalingo della prima giornata contro la Virtus Potenza, si aggiudica anche il secondo match della stagione che sicuramente la vedrà protagonista.

Sabato 27, alle ore 18, i biancoverdi torneranno al Palatigliana di Sorrento per affrontare Tricase. Una sfida di alta classifica visto che entrambe le formazioni sono a punteggio pieno dopo i primi due impegni.