Massa Lubrense, convocato il Consiglio Comunale per giovedì: si parlerà anche di Marina della Lobra

Il Comune di Massa Lubrense ha fatto sapere che è stato convocato il consiglio Comunale per il giorno 25 ottobre, alle ore 17, presso la Casa Comunale.

Questi gli argomenti che verranno trattati:

1) Approvazione deliberazioni sedute precedenti;

2) Interrogazione del Consigliere del Gruppo Insieme per Massa Lubrense Giovanna Staiano circa gli interventi relativi ai ponti del Comune di Massa Lubrense;

3) Interrogazione del Consigliere del Gruppo Insieme per Massa Lubrense Liberato Staiano circa gli ultimi interventi di riqualificazione di Largo Vescovado;

4) Mozione dei Consiglieri Comunali del gruppo “Insieme per Massa Lubrense”- Delimitazione dell’ambito portuale del porto di Marina della Lobra nel comune di Massa Lubrense, delibera di GR. n.58 del 19.07.2018;

5) Proposta di deliberazione del Gruppo Insieme per Massa Lubrense presentata dal Consigliere Staiano Giovanna ad oggetto: “Istituzione del Garante per i diritti della persona diversamente abile- Approvazione del Regolamento”;

6) Ratifica delibera di GC. n. 120 del 07/09/2018 avente come oggetto: Variazione di Bilancio;

7) Ratifica delibera di GC. n. 125 del 24/09/2018 avente come oggetto: Variazione d’urgenza al Bilancio 2018/2020;

8) Bilancio consolidato del gruppo Comune di Massa Lubrense 2017;

9) Regolamento comunale per la disciplina delle procedure per la installazione e la modifica delle stazioni e sistemi 0 impianti radioelettrici, impianti per la telefonia mobile e impianti per radio diffusione;

10) Riconoscimento legittimità debito fuori Bilancio ai sensi e per gli effetti dell’ art. 149-Comma 1- Lett. A) D.lgs. 267/2000 – Giudizio Tar Campania Mancuso Valeria c/ Comune di Massa Lubrense R.G. 4838/2014 – Spese di verificazione decreto n. 3213/2017;

11) Riconoscimento legittimità debito fuori Bilancio sentenza GDF di Sorrento n. 2359/18 Castellano Pasquale c/Comune di Massa Lubrense ai sensi e per gli effetti art. 194 comma 1 “Lett. A) D.lgs. 267/2000;

12) Riconoscimento legittimità debito fuori Bilancio sentenza Tribunale Torre Annunziata n. 1803/18 Pollio Maria c/Comune di Massa Lubrense ai sensi e per gli effetti art. 194 comma 1 – Lett. A) D.lgs. 267/2000;

13) Riconoscimento legittimità debito fuori Bilancio sentenza GDF di Sorrento n.3 75 0/17 Aprea Benito c/Comune di Massa Lubrense ai sensi e per gli effetti art. 194 comma 1 – Lett.A) D.lgs. 267/2000;

14) Riconoscimento legittimità debito fuori Bilancio sentenza GDF di Sorrento n. 2148/18 Massa Valeria c/Comune di Massa Lubrense ai sensi e per gli effetti art. 194 comma 1 – Lett. A) D.lgs. 267/2000;

15) Adesione alla prima giornata nazionale “Camminata tra gli olivi” – Riconoscimento debito fuori bilancio.