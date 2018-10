Massa Lubrense, condotta fognaria a Marina della Lobra: scatta la petizione popolare. “Sospendete tutto”

Tutto pronto per la posa in opera di una condotta fognaria in località Marina della Lobra a Massa Lubrense, ma la popolazione non ci sta e scatta la petizione popolare. Il comune di Massa Lubrense, infatti, con Concessione demaniale marittima n. 206/2018 ha concesso alla cooperativa Utenti Bacino di San Montano la posa di una condotta fognaria sul lungo mare Chiaia “con conseguente arrivo di tutti i liquami di San Montano (comunità con più di 200 abitazioni) in un sistema fognario già precario e inefficiente con perdite ad oggi già visibili (dimostrato anche dai dati ARPAC sull’inquinamento delle acque)”.

Quello che viene sottolineato è che “l’aumento dei reflui fognari provocherà, si teme, un aumento di sversamenti nell’aria e nel mare con rischio della salute pubblica”. La petizione, di seguito, è già stata firmata da cento cittadini.