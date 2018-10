Manuela Orlandi ritrovate delle ossa in Vaticano, si riapre il caso

ROMA La scoperta l’hanno fatta i muratori, facendo lavori di ristrutturazione all’interno della sede della Nunziatura Apostolica di via Po 27, a Roma, edificio di proprietà del Vaticano: un mucchio di ossa, nascosto nel pavimento dello scantinato, coperto di cemento e calcinacci. Uno scheletro e parti di un altro corpo.

Un ritrovamento choc che riaccende i riflettori sul cold case che, più di trentacinque anni fa, sconvolse la Capitale: la scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. La Procura di Roma, intervenuta su richiesta della Santa Sede, procede per omicidio. Sono stati disposti accertamenti per capire se il Dna sia compatibile con quello delle due ragazzine sparite a Roma nel 1983. Gli agenti della Scientifica stanno già eseguendo comparazioni sul cranio e sui denti.

Per il momento, c’è solo una certezza: sono ossa umane. È ancora troppo presto per stabilire se si tratti di un uomo o di una donna. «Bisogna prima capire il sesso della persona e l’età a cui risalgono le ossa prima di fare i titoli e di arrivare alle conclusioni», frena Greg Burke, responsabile della Sala Stampa vaticana. Ma la Procura non esclude che si tratti proprio dei resti delle due adolescenti.

LA SCOMPARSA

È il 7 maggio 1983 quando Mirella Gregori, 16 anni, scompare dopo aver detto alla madre che sarebbe andata a un appuntamento a Porta Pia con un amico. Quarantasei giorni dopo, sparisce anche Emanuela Orlandi, cittadina vaticana quindicenne, figlia di un commesso della Prefettura della casa pontificia. Era andata a lezione di musica intorno alle quattro del pomeriggio ed era uscita alle sette di sera. Aveva telefonato a casa dicendo alla sorella di avere ricevuto da un uomo una strana proposta di lavoro come promotrice di prodotti cosmetici.

È l’ultimo contatto tra la quindicenne e la famiglia: da quel giorno, di Emanuela non si sono più avute notizie. La ditta in questione aveva poi detto di non avere nulla a che fare con quell’offerta.

Nelle stesse settimane, altre ragazzine avevano denunciato di essere state adescate da un uomo con il pretesto – falso – di pubblicizzare creme di bellezza. Gli inquirenti nel corso degli anni hanno indagato sullo Stato Vaticano, sullo Ior, sulla Banda della Magliana. Ma il caso non è mai stato risolto.

L’ARCHIVIAZIONE

Dopo decenni di depistaggi e segreti, testimonianze poi rivelatesi false e menzogne, l’inchiesta sulla scomparsa delle due ragazzine è stata definitivamente archiviata nel 2016, quando la Cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso della famiglia Orlandi contro la decisione del gip di Roma, Giovanni Giorgianni, che, nell’ottobre 2015 aveva messo per primo fine agli accertamenti.

Tra gli indagati, c’erano monsignore Pietro Vergari, ex rettore della basilica di Sant’Apollinare, Sergio Virtù, l’autista di Enrico De Pedis – leader della Banda della Magliana – e il fotografo Marco Accetti che, nel 2013, si era autoaccusato di avere preso parte al sequestro delle due ragazze.

Accetti aveva detto agli inquirenti che i rapimenti di Emanuela e Mirella erano stati attuati nell’ambito di una «trama ordita per condizionare la procura». Una versione mai riscontrata. Da una perizia psichiatrica era emerso che Accetti aveva un disturbo della personalità caratterizzato da «narcisismo e istrionismo». Il gip, riferendosi a lui, nel decreto di archiviazione aveva parlato di «smania di protagonismo».

LA DENUNCIA

La famiglia, però, non si è mai arresa: «È un sacrosanto diritto avere verità e giustizia, non ci rinunceremo mai», aveva detto il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, in occasione dell’ultimo anniversario della scomparsa.

Dopo l’archiviazione è tornato a chiedere giustizia direttamente al Tribunale Vaticano. Da alcuni mesi, la sua denuncia, presentata un anno fa, è tornata sui tavoli della Gendarmeria e del Promotore di Giustizia. Il fascicolo è stato aperto «ma da allora non è stato fatto niente, non è stato interrogato nessuno», ha denunciato più volte l’avvocato Laura Sgrò, legale degli Orlandi. Ora, questo ritrovamento potrebbe rappresentare la svolta tanto attesa.

Michela Allegri

Cristiana Mangani

Il Mattino