Mangiacapra l’escort dei preti a Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso ecco cosa ha detto l’ Escor che ha fatto un dossier su preti in Campania fra provincia di Napoli e Salerno coinvolte anche il Cilento e l’Arcidiocesi di Cava de Tirreni Amalfi che finisce a Positano e Agerola. Ma le cose uscite fuori con Barbara D’urso sono davvero gravi . Lo scandalo di Don Euro è esploso nel 2016, quando il super testimone Francesco Mangiacapra consegnò un dossier di oltre 1300 pagine sulla Curia e sulle spese di Luca Morini, il prete apuano finito a processo per truffa. L’accusa è quella di aver utilizzato il denaro donato dai fedeli e della Chiesa per condurre la bella vita tra escort e viaggi di lusso. “È coinvolto anche il vescovo di Massa-Carrara e un altro sacerdote, ordinato dallo stesso Don Euro” dice Mangiacapra ai microfoni di Pomeriggio Cinque. “I fedeli erano assillati dalle sue pressanti, continue e sempre più esigenti richieste di denaro”.

Mangiacapra, gigolò campano che con Morini ha avuto una relazione basata principalmente sui soldi, racconta anche i suoi viaggi con Don Euro: “Si spacciava per un magistrato, per un medico, faceva anche prescrizioni e prendeva quella che lui chiamava ‘la bianca’, che un medicinale evidentemente non era. L’importante per lui era il lusso sfrenato”. Ma anche a Napoli Don Euro, secondo la testimonianza di Francesco: “Prometteva lavori a ragazzi in cambio di prestazioni sessuali”.Una fiction sulla conversazione telefonica fra don Euro (all’epoca ancora don Luca Morini e basta) e il vescovo Giovanni Santucci.

Nella trasmissione di Barbara D’Urso “Pomeriggio cinque” con ospite l’escorto gay napoletano Francesco Mangiacapra, sono andate in onda alcune delle intercettazioni telefoniche contenute nel faldone di 535 pagine della procura sul caso don Euro. Intercettazioni che in buona parte Il Tirreno ha già pubblicato in esclusiva.

Ieri Mangiacapra è tornato a parlare sui dossier con i nomi di altri sacerdoti coinvolti in vicende scomode per la chiesa. E le intercettazioni oggetto della “fiction” erano proprio riferite a questo. Noi le pubblichiamo dal faldone della procura.

La trascrizione è di una telefonata del 19 aprile del 2016 fra Morini e Santucci.

Vescovo: Pronto

Morini: Sono don Luca

Vescovo: Lo sento, lo vedo

Morini: C’ho rimesso anche troppo io sulla mia persona, mi sono consultato… ed io li denuncio, chiunque sia, parrocchie eee così vediamo, le cose che ho in mano, lei non mi dica che non glielo avevo detto! Basta questo, non le dico altro perché ora mi sono stancato anch’io, e siccome tutti fanno le prime donne, e siccome le sanno tutti…».

Morini fa un’accusa precisa, sempre nella stessa telefonata, nei confronti di un collega prete.

Morini: «Don…., guardi, lui si assenta dalla parrocchia e lei lo sa bene, fa finta…. e vanno in uno chalet con una signora conosciuta da anni e anni, quando quel giorno che si assenta, o quei due giorni, lo sanno tutti, quindi è una signora di Avenza».

Vescovo: Mhm

Morini: «Che è quasi rimasta incinta un’altra volta, ha fatto un aborto, quanti ce n’è di Don…Perché la signora ha dovuto subire un aborto ed il marito ha dichiarato che non era suo, perché non avevano più rapporti da dei mesi, quindi qualcuno sarà stato o no, cosa dice? Sarà rimasta incinta forse come la Madonna per opera dello Spirito Santo».

E Morini si scaglia anche contro altri parroci.

Morini: «L’unica cosa che non faccio è che non vado a dare dichiarazioni spontanee alla procura della Repubblica, perché ci vado, ci potrei andare anche subito con l’avvocato e con tanto di fascicoli per poter fare dichiarazioni spontanee».

Vescovo: Mhm

Morini: «Io ho cercato di fare il prete, ma tanto a fare il prete è come non fare nulla… di porcate ce n’è da tutte le parti»

«Io l’ho fatto per lei di non dire niente a nessuno, io a lei voglio un bene dell’anima e l’ho fatto per lei di non dirle le porcate che hanno anche combinato gente che le sta vicino a lei e non andiamo a parlare di quelli che sono nell’economia della Diocesi, hanno venduto case e si sono tenuti il 20, 30% tutti! Anche in anni passati

ed in anni recenti hanno venduto anche le mutande della Diocesi».

Vescovo: Ma io pensavo che questo periodo che stavi un pochino tranquillo…

Morini: «Sono così agitato perché penso che mi vogliono buttare in un’altra trappola». –