Mancini la meravigliosa foto con lo staff del Ristorante Mammato e poi oggi a vedere Napoli – Roma

Una cena “mondiale” con la signora Antonietta, a 80 anni simbolo della ristorazione a Maiori e in Costiera amalfitana, per l’allenatore dell’Italia, la nostra nazionale, il C.T. Roberto Mancini , ha chiuso la bellissima giornata in Costa d’ Amalfi, e li nella Repubblica Marinara, ha gustato i dolci di Pansa e ha dormito all’ hotel Santa Caterina . In compagnia della moglie Silvia Fortini , sposata l’agosto scorso, e dell’amico Enzo Mammato, Mancini non si è sottratto al bagno di folla beneaugurate e oggi a vedere Napoli – Roma.. speriamo porti bene.. .