Positano, Costiera amalfitana. Visita blitz del C.T. della Nazionale Mancini , dopo aver trascorso la notte ad Amalfi. Arrivato nel parcheggio Di Gennaro in Piazza dei Mulini , dove è stato lasciato tranquillo con discrezione dallo staff, si è recato nella Chiesa Santa Maria Assunta per sentire la messa e pregare la Madonna Nera. L’icona bizantina che per lui ha un significato particolare. In salita si è fermato da Vincenzo Delikatessen dove ha acquistato prodotti di pregio della famiglia Buonocore e poi è ripartito. Chissà se affidandosi alla Madonna l’ Italia riesca a uscire dal tunnel del calcio di seconda fascia..