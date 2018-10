Malore al Porto: muore Gianpaolo Ragone

Alfonso Ragone ,conosciuto da tutti come Gianpaolo, anche se il suo storico soprannome era “Napoleone”, 55 anni, operaio della SCT è morto ieri a Salerno in seguito ad un malore.

L’uomo si è sentito male mentre lavorava. In un primo momento era stata ipotizzata una emorragia cerebrale.

Poco dopo è sopraggiunto l’arresto cardiaco mentre Ragone veniva trasportato in ospedale.

Numerosi i messaggi di cordoglio su Facebook da parte di amici e colleghi: . «Un altro pezzo di storia del porto di Salerno ci lascia senza parole – scrive Gianluca – non solo un pilastro importante per la S.C.T. ma anche padre di tanti ragazzi. Si è visto stamattina, ho letto tanta tristezza negli occhi dei suoi tanti colleghi presenti. Io non posso dimenticare mai la tua frase standard che mi dicevi ogni qualvolta ci incontravamo: nipote apri gli occhi quando lavori. Fai buon viaggio zj Napoleò».

E ancora Cristiano: «Sei sempre stato uno dei punti di riferimento della nostra azienda e dell’intero ambito portuale. Un lavoratore modello, invidiabile, come pochi rimasti, dell’ineguagliabile vecchia guardia. Un punto di riferimento per moltissimi di noi. Ma soprattutto..sei stato un grandissimo uomo di valore, dall’animo buono e sempre disponibile a tutto e per tutti. Non dimenticherò mai le nostre bellissime giornate passate insieme in barca! Ci mancherai moltissimo fisicamente…ma ti assicuro che la tua anima rimarrà stampata ed impressa nel nostro amato/odiato porto e che mai nessuno di noi ti dimenticherà!»

Carmine aggiunge: «Oggi e una giornata triste per me, carissimo amico Gianpaolo Ragone (napoleone) sei volato in cielo lasciando tutti addolorati,ma rimane il tuo ricordo di grande padre , marito, e un amico di lavoro e di grande umanità. Ciao carissimo amico. Verrà il giorno che ci ritroveremo e rideremo di nuovo insieme. R.I.P GRANDE UOMO

Salvatore: «Ora sei diventato un angelo sarai fra le braccia del signore perché un uomo buono come te si merita tanto riposa in pace zio Napoleone»

I funerali di Gianpaolo Ragone si terranno nel pomeriggio di oggi alla chiesa di Sant’Anna al porto.

SALERNONOTIZIE