Maiori ricorda Stelvio Cipriani

Stamani è morto il Maestro Stelvio Cipriani all’età di 81 anni, nella casa di cura in cui era ricoverato dallo scorso dicembre. Tra le innumerevoli e famose sue composizioni, tra cui “Anonimo Veneziano”, mi piace ora ricordarlo per la sua “Alla Madonna di Pompei”, inserita nel nostro film “BARTOLO LONGO – Il Rosario e la Carità”. Di certo per la sua devozione la Madonna sarà stata al sui capezzale per portarlo con se’ ad allietare con le sue dolci note il Paradiso.

Sentite condoglianze da tutta la redazione