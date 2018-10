Maiori piange la scomparsa di Generosa Ferrara

Non si può finire la vita a 51 anni, non è comprensibile, non è giustificabile nè per i propri cari nè per gli amici.

Generosa Ferrara, maiorese, non ce l’ha fatta: ha combattuto sorretta dalla giovane età, ma il male devastatore, risolutore l’ha presa nel pieno dell’età, in un tempo in cui bisogna godersi i figli (Adriano e Stefano), i nipotini che verranno. Affranto, distrutto il conosrte Giovanni d’Amato, persona molto nota a Maiori ed oltre per la sua maestria.

Funerali domani, domenica 7 alle ore 11.oo, con partenza dalla casa di Generosa per la chiesa della Madonna delle Grazie; messa officiata da don Nicola Mammato.

La famiglia invita al versamento in favore dell’A.I.R.CV. sul c/c 000000307272