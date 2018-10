Maiori. Nasce il nuovo gruppo consiliare “Idea Comune” fondato dai consiglieri Cipresso e Cestaro che lasciano la maggioranza

Maiori. Colpo di scena nel comune della costiera amalfitana. Durante il Consiglio Comunale svoltosi nella giornata di ieri l’ex assessore Raffaele Cipresso ed il consigliere Marco Cestaro hanno comunicato la loro decisione di lasciare il gruppo di maggioranza “Obiettivo Maiori” ed hanno formato il gruppo “Idea Comune” che vede Raffaele Cipresso ricoprire il tuolo di capogruppo. Il loro intento, stando alle dichiarazioni espresse, non è quello di diventare dissidenti del gruppo di maggioranza, di cui affermano di continuare a condividere il programma elettorale, ma semplicemente di voler garantire una maggiore partecipazione e libertà democratica. Secondo i due consiglieri il sindaco Antonio Capone sarebbe “colpevole” di non coinvolgere tutti i consiglieri nelle scelte importanti e strategiche e, con la creazione del nuovo gruppo consiliare, sarà possibile aggirare questa situazione. Ma il primo cittadino, alla luce di quanto accaduto, intende convocare al più presto una riunione di maggioranza per poter valutare se continuano ad esistere i presupposti per poter portare avanti il proprio mandato in modo sereno.