I consiglieri di minoranza di Maiori hanno chiesto un Consiglio Comunale per discutere circa la revoca della delibera di giunta numero 40 dell’ottobre del 2016 che istituiva lo stazionamento della Sita in località Demanio. Così si è espresso Enrico Califano, il quale ha firmato la richiesta insieme a Valentino Fiorillo, Maria Teresa Laudano e Lucia Mammato:

“Stamane abbiamo depositato a protocollo una richiesta di convocazione del Consiglio perla revoca della dichiarazione di pubblica utilità rilasciata due anni fa alla SITA per il terminal bus in area Demanio.

Assieme alla presa d’atto dell’oggettivo incremento della più varia e disarticolata progettualità in quell’area, abbiamo voluto dare respiro alle autorevoli perplessità recentemente emerse sull‘argomento anche nella maggioranza. e che al momento non hanno trovato espressione pubblica.

In più, la situazione attuale potrà. speriamo, consentire una più libera riflessione ai quei Consiglieri che due anni fa votarono non tanto per convinzione quanto per “spirito di gruppo’.

Può essere una delle ultime occasioni per decidere insieme nell’interesse vero di Maiori e dei maioresi che ricordiamolo – a centinaia in pochi giorni si sono espressi contro quella proposta”.