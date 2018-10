Maiori. Gerardo Vitagliano consegue la laurea in Ingegneria Informatica con il massimo dei voti e la lode

Maiori. Complimenti a Gerardo Vitagliano che oggi, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha conseguito la laurea in Ingegneria Informatica con il massimo dei voti e la lode discutendo la tesi in Data Minining “Machine Learning Approaches for Real-word Industrial Image Classification”. Auguri di un futuro ricco di soddisfazioni da parte di tutta la redazione di Positanonews.