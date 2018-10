Da lunedì aumentano le corse della Circumvesuviana

Dieci nuove corse in Circumvesuviana. Da lunedì le linee ferroviarie che attraversano la provincia di Napoli vedranno il passaggio di più convogli, seppure soltanto nei giorni feriali. I vertici dell’Eav hanno puntato a rafforzare il servizio soprattutto negli orari più affollati. In particolare la tratta da Sorrento per Napoli si potenzia in serata con la partenza dalla città costiera di un treno diretto al capoluogo alle 19:52 del quale potrebbero beneficiare i turisti.

“Rispondiamo così alle numerose richieste arrivate da parte dell’utenza, fanno sapere dall’Eav. Azienda che comunque era tenuta a migliorare il servizio per rispettare il contratto con la Regione e garantire un certo numero di chilometri percorsi ogni giorno.

Nei prossimi mesi, intanto, dovrebbero arrivare altre quattro corse. Per attivarle si attende l’entrata in servizio dei treni oggetto di revamping, il restauro dei vecchi vagoni che procede con qualche ritardo. Non si torna ai fasti di una volta, quando la Circumvesuviana trasportava pendolari dalle 5 del mattino fino a dopo le 23, ma si tratta comunque di piccoli passi avanti.

MAX SORRENTOPRESS