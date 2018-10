Luna di miele in costiera amalfitana per la principessa Eugenia, nipote della regina Elisabetta II

Manca poco alle nozze della principessa Eugenia di York, secondogenita del principe Andrea (duca di York) e di Sarah Ferguson, nipote della regina Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo. Il prossimo 12 ottobre la principessa sposerà l’imprenditore vinicolo Jack Brooksbank. Non si esclude, anzi sembra altamente probabile, che i due neosposini trascorreranno qualche giorno della loro luna di miele in costiera amalfitana dove lo scorso luglio erano stati in vacanza forse proprio alla ricerca di una meta per il loro viaggio di nozze.