LUCI D’ARTISTA, DE LUCA: “ANCHE AL RIONE SANITÀ A NAPOLI”

OPERAI AL LAVORO PER IL MONTAGGIO DELLE INSTALLAZIONI A SALERNO

Proseguono le installazioni delle Luci d’artista a Salerno. Ad un mese dall’inaugurazione del 9 novembre, cresce l’attesa per scoprire tutte le novità di questa edizione. Che non saranno poche.

La Blacher Illumination, l’impresa che si è aggiudicata la gara triennale, è già al lavoro. Gli operai stanno effettuando i montaggi in varie strade di Salerno ma c’è un’altra novità rispetto al passato.

Come annunciato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento su LiraTv, le Luci d’artista arrivano anche a Napoli al rione Sanità. “Quest’anno non avremo solo le Luci d’Artista a Salerno ma anche al Rione Sanità di Napoli, come atto di amicizia e cordialità – ha detto Vincenzo De Luca a LiraTv. Sarà una bella iniziativa”.

ALESSANDRO FERRO LIRATV